В Челябинске следователи проверяют обрушение потолка в жилом доме на ЧТЗ

Следователи Челябинска организовали проверку по информации об обрушении потолка в квартире многоквартирного дома в Тракторозаводском районе. В произошедшем усматривают признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности), сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент с обрушением потолочных перекрытий произошел в доме на улице Котина. Следователи запросили документацию о техническом состоянии здания, его содержании и обслуживании, а также об исполнении управляющей организацией обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации общего имущества.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Евгений Рыженьков