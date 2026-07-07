Суд обязал коммунальщиков Жигулевска заменить аварийный водопровод в Морквашах
По иску прокуратуры суд обязал коммунальные службы капитально отремонтировать уличный водопровод в микрорайоне Моркваши в Жигулевске. Коммунальные службы должны будут заменить аварийный участок сетей. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Проверка показала, что водопроводные коммуникации на пяти улицах микрорайона пришли в негодность. Из-за ветхого состояния сетей в районе регулярно происходят коммунальные аварии, а жители сталкиваются с перебоями в водоснабжении. При этом ресурсоснабжающая организация длительное время не предпринимала мер по замене изношенных труб.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать коммунальщиков провести капитальный ремонт аварийного участка. Суд поддержал позицию надзорного органа. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.