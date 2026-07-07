В Башкирии ожидаются гроза и град

8 июля в Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, сообщает Башгидрометцентр. Днем локально возможен град, в восточных районах — сильный дождь.

Подует юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, 3–8 м/с, при грозе его порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +13…+18°, днем — поднимется до +23...+28°.

На отдельных участках дорог ухудшится видимость из-за дождя до 1–2 км, ночью и утром будет туман, видимость из-за которого уменьшится до 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-западный, с переходом на северо-восточный, 3–8 м/с. Ночью похолодает до +16…+18°, днем — потеплеет до+26...+28°.

Майя Иванова