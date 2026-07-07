Пермские энергетики потребовали от «Соликамскбумпрома» сократить потребление электричества в 2,5 раза

В минувший понедельник ПАО «Пермэнергосбыт» направило АО «Соликамскбумпром» требование снизить потребление электроэнергии до уровня технологической брони 31,7 МВт. Об этом сообщает пресс-служба компании. Оставшейся мощности, по данным энергетиков, достаточно для завершения технологических процессов без ущерба для производства.

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«Уведомление направлено в связи с постоянным ростом задолженности АО “Соликамскбумпром”» за поставленную электроэнергию. Общая сумма долга этого предприятия перед нашей компанией составляет 628 млн руб., оплата не производится с января 2026 года»,— говорится в сообщении. Предприятие обязано снизить уровень потребления начиная с 13 июля, если не погасит долг. В этом случае электроэнергией будут обеспечиваться только жизненно важные узлы: пожарная сигнализация, аварийное освещение, работа насосного оборудования. Сейчас, по данным «Ъ-Прикамье», соликамский производитель потребляет 80–90 МВт ежесуточно.

«”Соликамскбумпром” демонстрирует все признаки неплатежеспособности. По моей оценке, долг за электроэнергию и другие энергоресурсы растет ежедневно на 10–15 млн рублей. Поэтому мы вынуждены принять крайние меры и требовать снижения энергопотребления до уровня технологической и аварийной брони»,— говорит генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков.

Если требование не будет исполнено в добровольном порядке, то ПАО оставляет за собой право обратиться в контролирующие органы для привлечения руководства АО «Соликамскбумпром» к административной ответственности, а также ввести принудительное отключение энергоснабжения.

Напомним, сейчас «Соликамскбумпром» находится в тяжелом финансовом положении. О намерении подать заявление с требованием банкротства комбината ранее сообщили несколько компаний, в том числе «Газпром межрегионгаз Пермь». На предприятии намерены стабилизировать его финансовое состояние, а также найти инвесторов.