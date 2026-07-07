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Главой минимущества Приангарья назначен Антон Протасов

На пост министра имущественных отношений Иркутской области назначен Антон Протасов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев.

Ранее этот пост занимала Марина Быргазова. В мае 2025 года по ходатайству следствия ее отстранили от должности. В декабре того же года экс-министра осудили за злоупотребление полномочиями и запретили на 3,5 года занимать должности на госслужбе.

По данным пресс-службы облправительства, Антон Протасов окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «экономическая теория». Трудовую деятельность начал в 1999 году торговым представителем. С 2003 года работал в комитете по управлению муниципальным имуществом Иркутска. В 2012 году стал министром имущественных отношений Приангарья. Затем перешел в коммерческие организации Иркутска и Бурятии.

12 мая 2026 года господин Протасов был назначен и. о. министра имущественных отношений Иркутской области.

Александра Стрелкова

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