В Казани завершили сезонное цветочное оформление города: на улицах, площадях и в скверах высадили 1,3 млн цветов и установили 2,5 тыс. кашпо для вертикального озеленения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани высадили 1,3 млн цветов для оформления городских улиц

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани высадили 1,3 млн цветов для оформления городских улиц

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Из-за обильных июньских осадков часть растений была повреждена. В МУП «Горводзеленхоз» сформировали бригаду из 50–55 сотрудников, которые проводили ревизию цветников, заменяли погибшие растения, обрабатывали клумбы и восстанавливали участки с поврежденным грунтом.

Для ухода за городскими цветниками ежедневно задействуют от 10 до 15 единиц поливочной техники.

Анна Кайдалова