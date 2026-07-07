Уфимку обвиняют в незаконном получении пособия на ребенка

В Уфе возбудили уголовное дело о незаконном получении лишенной родительских прав матерью социального пособия на ребенка (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Советского района Уфы выявила, что уфимка в октябре 2024 года была лишена родительских прав, но оформила и получала ежемесячное пособие на ребенка в размере прожиточного минимума. С января 2025 года по апрель этого года ей выплатили 200 тыс. руб. При этом ребенок проживал с отцом, а мать не принимала участия в его воспитании.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с фигурантки дела в пользу ее ребенка суммы неосновательного обогащения.

Майя Иванова