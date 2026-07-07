Воды Осиновки залили подстанцию и оставили без света сотни домов в Новокузнецке

Река Осиновка в Новокузнецке вышла из берегов и залила подстанцию «Абашевская 1–2». В результате без электроэнергии остались жители 50 многоквартирных и 400 частных домов в микрорайоне Абашево, сообщил мэр второго по численности населения города Кемеровской области Денис Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На данный момент работают две помпы — откачиваем воду. После этого проведем ревизию оборудования и начнем поэтапно запускать электроснабжение на объекты жизнеобеспечения и многоквартирные дома»,— рассказал глава города о принятых мерах.

Причиной подъема воды в реке стал мощный ливень, обрушившийся на ряд сибирских регионов 6 июля. Как писал «Ъ-Сибирь», почти 30 приусадебных участков было затоплено в Красноярском крае. В Барнауле ливень повредил покрытие на двух участках дорог.

Валерий Лавский