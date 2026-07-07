У медиков забито расписание

В России не хватает около 100 тыс. медработников. В первую очередь рынку нужны опытные врачи и специалисты среднего звена, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. При этом с начала года резюме в отрасли стало больше на 21%, а вакансий — меньше на 14%, следует из данных исследования «Ингосстраха», SuperJob и клиники «Будь Здоров». “Ъ FM” спросил у топ-менеджеров крупнейших частных клиник, что это значит для рынка? И почему возник дефицит кадров?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Резюме врачей все больше, а вакансий — все меньше. В экономической теории эта ситуация описывается термином «переохлаждение», по крайней мере, в масштабе одной отрасли. Но все не так однозначно. Если внимательно следить за выступлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, то становится понятно, что кейс медработников вполне укладывается в общую картину. Ранее председатель Банка России как раз говорила о «неравномерности» и «проблемах» в отдельных секторах экономики.

Аналитики считают, что на медицинском рынке нет притока специалистов. Парадокс в том, что соискатели уже работают в отрасли и просто ищут более комфортное место с высокой зарплатой. Иногда такие кандидаты рассматривают варианты с подработкой. Это тот случай, когда доводы аналитиков и реалии рынка совпали, рассказала “Ъ FM” вице-президент ГК «Медси» Алла Канунникова:

«Так как мы самая большая частная сеть, то ощущаем дефицит кадров. Битва за них идет в Москве, в регионах, везде, особенно в отношении некоторых специальностей. У нас есть онбординг. Мы тестируем врачей и понимаем, где заваливаются какие-то знания. Внутри нашей сети создана целая система обучения, повышения квалификации, работают медицинская академия и колледж. Под наши стандарты, выполнение критериев медицинского качества, а это ключевое конкурентное преимущество, конечно, специалистов надо подтягивать.

Критическое состояние этой сферы на государственном уровне стало уже хроническим. Бизнес на себя берет эту задачу, доучиваем врачей».

По данным аналитиков, больше всего медицинских вакансий летом опубликовали в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Однако нехватка специалистов чувствуется везде. В то же время эксперты напоминают, что медработники всех направлений остаются лидерами по переработкам. Их сверхурочная занятость составляет почти 40% месячной нормы. Более того, 39% медсестер и 38% врачей работают сразу в нескольких местах. В частных медцентрах сверхурочных часов почти нет, зато есть другие проблемы, поделился главный врач клиники Hadassah Борис Чурадзе:

«Пациент стал требовательнее, он хочет сервиса, технологий, персонализированного подхода. Так что спрос в стране на платные услуги увеличивается кратно. При этом количество квалифицированных врачей осталось прежним, и поэтому налицо колоссальный разрыв между потребностью и количеством профессиональных специалистов.

Для такой клиники, как наша, эта проблема также усугубляется высочайшей планкой требований. Нам нужен не просто квалифицированный врач, а еще специалист, владеющий иностранными языками, который способен впитывать и осваивать международные протоколы».

По данным аналитиков, сейчас наиболее востребованные специалисты на рынке — стоматологи, медсестры и ассистенты зубных врачей. В Минздраве напоминают, что с 1 марта 2026-го всех студентов ординатуры на бюджете ждет трехлетняя отработка в госклинике. Причем направить их могут в любой регион. В ведомстве утверждают, что это поможет обеспечить медучреждения квалифицированными кадрами. Кандидат экономических наук, автор проекта «Простые числа» Олег Комолов сомневается, что Минздрав вообще ориентируется на рынок, когда формирует эти критерии:

«В целом людей меньше, и в конкуренции за специалистов выигрывает тот, кто может больше заплатить.

Для отраслей, в том числе, для системы здравоохранения денег уже не остается, поэтому там до сих пор не выполнены майские указы 2012 года, которые обещали врачам двукратные зарплаты относительно средней по региону. Как минимум в половине российских регионов это значение не достигнуто до сих пор. У молодого человека, который выбирает профессию, нет достаточного мотива учиться шесть, а вообще-то говоря, восемь-десять лет на медицинского работника, если его труд не будет вознагражден».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что ведомство планирует закрыть дефицит врачей на 95% к 2030 году. На этом фоне правительство увеличило соцподдержку медиков в регионах.

Леонид Пастернак