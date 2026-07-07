Водопроводные сети Бора передают в новую концессию

Администрация муниципального округа Бор Нижегородской области намерена отдать новому концессионеру сети водоснабжения и водоотведения. С предложением вышло ООО «Региональные системы водоснабжения и водоотведения Нижегородской области» (ООО «Вода Нижнего Новгорода»), оно опубликовано на сайте торгов. Окончательные итоги подведут в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С 2016 года муниципальные сети были в концессии АО «Борский водоканал». В сентябре 2024 года концессию расторгли через суд, так как к концессионеру было много претензий. До заключения нового соглашения сети передали «Борскому водоканалу» в аренду.

Всего в концессию передают 177 объектов до 2050 года. За этот срок инвестор должен вложить в модернизацию сетей 2,99 млрд руб.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Вода Нижнего Новгорода» с уставным капиталом 100 тыс. руб. зарегистрировано на Бору в октябре 2025 года. Организация связана с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения. Возглавляет ООО Дмитрий Назаров, который также руководит компанией «Вода Смоленска».

Галина Шамберина