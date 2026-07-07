Ресторанная группа «Боттега Рест» вложила 95 млн рублей в новое пермское заведение

Группа «Боттега Рест», развивающая рестораны La Bottega и Interview, откроет новое заведение под названием «Бьярма». Ресторан расположится в здании бывшего магазина «Мелодия» на ул. Ленина, 36. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Общая сумма вложений в новое заведение составила 95 млн руб.

«Бьярма» имеет три зала и рассчитана на 110 посадочных мест. Кухня ресторана, разработанная бренд-шефом Дмитрием Глуховым, позиционируется как актуальная русская. Открытие «Бьярмы» запланировано на конец июля 2026 года.