В первом полугодии число резюме на рынке труда Казани увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На одну вакансию сейчас приходится 10,3 соискателя против 6,2 годом ранее, сообщила пресс-служба кадрового центра «Работа России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на одну вакансию приходится 10,3 соискателя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани на одну вакансию приходится 10,3 соискателя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне работодатели разместили в Казани 16,7 тыс. вакансий — почти в два раза больше, чем годом ранее, когда показатель составлял более 8 тыс. предложений.

Рост конкуренции среди соискателей наиболее заметен в сферах информационных технологий, искусства и культуры, индустрии красоты и спорта, транспорта, строительства, науки и образования.

При этом уровень зарегистрированной безработицы в Казани остается на уровне 0,25%. Средний срок поиска работы в городе составляет около двух месяцев.

Анна Кайдалова