Районы Башкирии будут соревноваться за получение денег на ликвидацию свалок

Правительство Башкирии утвердило порядок выделения районам и городам республики средств на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде — свалок, хвостохранилищ, промышленных отвалов и участков, загрязненных химикатами.

Финансирование будет предоставляться в виде иных межбюджетных трансфертов на конкурсной основе. Оценивать необходимость бюджетной поддержки будет министерство природопользования и экологии Башкирии на основе нескольких критериев, таких как объем размещенных отходов (в куб. м), площадь загрязненной территории, наличие судебного решения и представления прокуратуры, обязавших муниципалитет ликвидировать объект накопленного вреда. Также положительному решению о выделении финансирования способствует нахождение объекта накопленного вреда в границах памятников природы.

В постановлении кабмина Башкирии оговаривается, что межбюджетные трансферты выделяются на технический этап рекультивации объектов, тогда как биологический этап муниципалитеты должны проводить за свой счет. Кроме того, отмечается, что остатки не использованных в текущий год средств необходимо вернуть в бюджет республики.

Идэль Гумеров