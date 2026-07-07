В Лабытнанги закрыли кафе из-за дыма, попадавшего в дома

Городской суд Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) признал владельца одного из заведений общественного питания виновным в нарушении санитарных норм и вынес решение о приостановлении работы заведения на 45 суток, сообщили в пресс-службе суда.

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Проверка Роспотребнадзора выявила, что вентиляционная система производственных помещений объекта подключена к общедомовой системе жилого дома. Также было установлено отсутствие фильтров для очистки воздуха в кондитерском цехе. Данные нарушения создали угрозу здоровью жильцов, так как воздух из заведения поступал в квартиры, включая помещения с детьми.

Постановление подлежит немедленному исполнению. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней с момента его вынесения.

Ирина Пичурина