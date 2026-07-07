В Кировской области создадут биотехнологический кластер

На международной выставке «Иннопром» Государственный фонд развития промышленности Кировской области и «Нанолек» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания биотехнологического кластера. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Документ предусматривает взаимодействие сторон по вопросам формирования и развития кластера, который объединит промышленные предприятия, научные и образовательные организации, органы власти и институты развития.

Как отмечают в правительстве региона, создание кластера направлено на развитие промышленной кооперации, повышение конкурентоспособности предприятий, импортозамещение, расширение экспорта, привлечение инвестиций и выпуск новой промышленной продукции.

Анна Кайдалова