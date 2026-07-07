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В центре Челябинска на час ограничат движение из-за Парада семьи

В Челябинске 8 июля временно закроют движение транспорта по нескольким улицам в центре города. Ограничения связаны с проведением IV Парада семьи, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет перекрыто с 18:30 до 19:30 на следующих участках:

  • улица Коммуны (от Энгельса до 2-го Институтского переулка);
  • улица Энтузиастов (от Коммуны до проспекта Ленина);
  • дублер проспекта Ленина (от Лесопарковой до Энтузиастов);
  • улица Лесопарковая (от проспекта Ленина до входа в парк им. Гагарина).

Евгений Рыженьков

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