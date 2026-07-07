На 6% увеличилось потребление алкоголя на одного взрослого в Удмуртии за 7 лет
За семь лет объемы потребления алкоголя в Удмуртии выросли на 0,9 литра, или 6%, на каждого взрослого человека приходилось 14,7 л чистого спирта по итогам 2024 года. Об этом пишет «Ъ», со ссылкой на результаты исследования проекта «Если быть точным». В исследовании использованы данные из открытой статистики госструктур за 2017 и 2024 годы.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В рейтинге регионов РФ по уровню потребления алкоголя республика находится на 17-й позиции. Возглавляет рейтинг Ненецкий автономный округ, в год на взрослого человека приходится 35,3 л чистого спирта. Второе и третье место рейтинга занимают Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область — по 29,3 и 25,2 л в год соответственно.
На последнем, 82-м месте рейтинга Чеченская Республика. Это единственный регион, где объемы потребленного чистого спирта уменьшились на 0,1 л за семь лет.