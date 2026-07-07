В этом году первоклассники школ Татарстана получат в подарок книгу «В стране дружбы». На ее издание из бюджета республики выделено 23,3 млн руб., сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на книги для первоклассников направили 23,3 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане на книги для первоклассников направили 23,3 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Книга выпущена на русском и татарском языках и посвящена Году единства народов России. В издании собраны материалы о традициях, языках, фольклоре и национальных особенностях татар, русских, чувашей, удмуртов, марийцев и мордвы.

Анна Кайдалова