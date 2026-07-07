В Самаре апелляция признала недействительными контракты на медоборудование для дома-интерната

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции и удовлетворил иск прокуратуры Самарской области — два госконтракта на поставку медицинского оборудования для жилого корпуса ГБУ СО «Южный пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» (Высокинское отделение) признаны ничтожными. С поставщика взыскано 1,2 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, заказчик прибег к схеме дробления закупок: контракты с единственным поставщиком оформили в виде отдельных сделок стоимостью менее 600 тыс. рублей каждая. Такой подход позволил уйти от проведения конкурентных процедур.

Изначально Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении требований прокуратуры, аргументировав это тем, что лоты сформированы по закону, а закупаемые товары не являются однородными. Контрольный орган оспорил это решение, указав на расхождение выводов суда с фактическими обстоятельствами дела. Апелляционная инстанция сочла доводы надзорного органа обоснованными и встала на его сторону.

Георгий Портнов