В Кузбассе подготовят убежища после налета БПЛА на Омск

В Кемеровской области после атаки беспилотников на объекты в Омской области приведут в порядок убежища. Информация об укрытиях будет размещена на сайте администрации областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Связался с правительством Омской области, которая вчера отражала атаку беспилотников. Сегодня на основе полученной информации провел совещание с нашими силовиками. Поставил задачу максимально использовать опыт наших соседей и других регионов страны»,— пояснил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Как писал «Ъ-Сибирь», БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод 6 июля. В Омской и Новосибирской областях объявили беспилотную опасность, были введены ограничения на полеты в аэропортах Омска и Новосибирска.

Валерий Лавский