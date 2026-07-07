Число избирателей в Оренбургской области превысило 1,5 млн человек

По состоянию на 1 июля 2026 года в Оренбургской области числится 1 млн 501 тыс. 149 избирателей. Полгода назад, по данным на 1 января, эта цифра составляла 1 млн 501 тыс. 897 человек, что на 748 избирателей больше. Такие данные приводит региональный облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Учет численности избирателей проводится дважды в год — по состоянию на 1 июля и 1 января. Наибольшее количество избирателей традиционно проживает в Оренбурге, а именно более 438 тыс. человек, наименьшее число при этом зафиксировано в ЗАТО Комаровский — 3,4 тыс. Рост числа избирателей обычно отмечается в Оренбургском районе и областном центре. В региональный список включаются жители области, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на соответствующей территории. В него не попадают иностранные граждане, лица без гражданства, граждане без места жительства в пределах региона, осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также признанные судом недееспособными.

Единый день голосования назначен на 20 сентября. В этот день жителям области предстоит выбрать депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области и Государственной Думы РФ.

Яна Вежлева