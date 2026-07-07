С начала сезона клещи покусали свердловчан 17 тыс. раз

В Свердловской области за текущий сезон зарегистрировано 17 тыс. случаев присасывания клещей, что в 1,5 раза меньше показателей аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из пострадавших в больницы с подозрением на клещевой вирусный энцефалит был госпитализирован 101 человек, на клещевой боррелиоз — 190 человек.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовали 15,5 тыс. особей клещей: возбудители энцефалита найдены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — в 47,6%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,4%.

С начала года проведено более 102 тыс. первичных вакцинаций против клещевого вирусного энцефалита и свыше 257 тыс. ревакцинаций.

Ирина Пичурина