XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО – 2026» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ

В Тульской области завершился XIV Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего – 2026». На 11 дней тульская земля вновь стала территорией инженерного тв орчества и профессионального диалога, объединив молодых специалистов, готовых создавать новые технологические решения, выстраивать прочные профессиональные связи и закладывать основу будущих совместных проектов.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В Год единства народов России форум объединил 1000 участников из 56 регионов страны и 61 государства. Конкурс на участие превысил 511 тысяч заявок — более 500 человек на одно место. В образовательной программе участвовали молодые специалисты почти 300 промышленных предприятий и студенты ведущих технических вузов страны. За время работы форума состоялось свыше 820 мероприятий, действовали 20 образовательных групп, были сформированы 75 проектных команд, а своим опытом с форумчанами поделились более 600 экспертов.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов отметил: «Перед нашей страной стоят масштабные задачи. Необходимо одновременно выполнять государственный оборонный заказ, развивать гражданское машиностроение, создавать современную медицинскую технику, электронику, двигатели, станки и другую высокотехнологичную продукцию. Для этого нужны десятки тысяч квалифицированных инженеров, способных создавать собственные решения и двигать отрасль вперёд».

Участие в форуме «Инженеры будущего» открывает новые возможности для профессионального развития молодых специалистов. Лучших из лучших включают в кадровый резерв ведущих предприятий высокотехнологичной промышленности и оборонно-промышленного комплекса, приглашают принять участие в проектах Союза машиностроителей России и привлекают к экспертной работе при Государственной Думе.

«Форум — шанс, чтобы созданные на нём коммуникации всю жизнь помогали не только в профессиональной и карьерной траектории, но и во всех сферах. Я уверен, что эти дни открыли для вас новые возможности и таланты. И особенно важно, что форум не заканчивается церемонией закрытия: полученные знания, профессиональные связи и совместные проекты уже совсем скоро найдут продолжение на предприятиях, в конструкторских бюро и исследовательских центрах», — подчеркнул первый заместитель председателя СоюзМаш России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Он также отметил, что одной из главных особенностей этого года стала самая масштабная за историю форума выставочная экспозиция: более 70 разработок предприятий СоюзМаш и Ростеха позволили молодым инженерам познакомиться с передовыми отечественными технологиями, увидеть лучшие решения коллег и обменяться профессиональным опытом. «Инженеры будущего» вновь подтвердили статус крупнейшей российской площадки для подготовки нового поколения специалистов, способных обеспечить технологическое лидерство страны. Полученные знания, профессиональные связи и совместные проекты уже в ближайшее время найдут продолжение на предприятиях, в конструкторских бюро и научно-исследовательских центрах, где сегодняшним участникам предстоит воплощать в жизнь новые решения.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) традиционно выступил партнером форума «Инженеры будущего». В этом году банк организовал для участников обширную программу: лекции и воркшопы совместно с Высшей школой экономики, интеллектуальные турниры для взрослых и детей. При поддержке НОВИКОМа в ней приняли участие дети сотрудников промышленных предприятий Воронежской области.

Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского Регионального отделения СоюзМаш Елена Георгиева встретилась с молодыми сотрудниками промышленности. Она рассказала им о мерах поддержки, которые банк разработал для них совместно с Госкорпорацией Ростех.

НОВИКОМ вручил участнику форума премию «Инженерный авангард». Ежегодно начиная с 2022 года банк отмечает молодых инженеров за верность призванию и стремление совершенству. В этом году победителем стал сотрудник Концерна «Созвездие» (входит в РосЭл Госкорпорации Ростех).

Форум «Инженеры будущего» организован Союзом машиностроителей России, Ростехом, Лигой содействия оборонным предприятиям, Федеральным агентством по делам молодёжи и Правительством Тульской области. За 14 лет форум превратился в ключевой центр для поддержки кадров и обмена опытом в области индустриального развития страны.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»