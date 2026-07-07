В Омске осудят подрядчиков строительства школ за хищение 469 млн рублей

Центральный райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении фактического руководителя и генерального директора ООО «Капитал Развитие», руководителя ООО «Макс Капитал Билдинг» и индивидуального предпринимателя. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем), сообщает облпрокуратура.

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По версии следствия, с ноября 2022-го по октябрь 2023 года фигуранты дела заключили более 50 фиктивных договоров подряда с двумя подконтрольными организациями о выполнении демонтажных работ на строительной площадке школы в микрорайоне «Серебряный берег». В результате им удалось похитить 303 млн руб., выделенных из регионального бюджета, считают правоохранители.

По аналогичной схеме злоумышленники похитили еще 166 млн руб. при строительстве школы в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского района. Полученные средства сообщники частично легализовали через счета третьих лиц под видом расчетов за оказанные услуги и поставленные товары, следует из материалов дела.

В дальнейшем оба контракта на строительство школ были расторгнуты с заказчиками в связи с нарушением сроков и фактическим прекращением выполнения работ.

Александра Стрелкова