Глава СКР взял на контроль расследование избиения подростка в Самаре

Руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник представит в центральный аппарат доклад о расследовании избиения подростка в Самаре. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По версии следствия, 1 июля 2026 года в Самаре произошла драка между подростками. Во время нее один из участников конфликта ударил другого ногой в голову. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 УК РФ). В преступлении подозревается 17-летний местный житель.

Георгий Портнов