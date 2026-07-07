Глава СКР взял на контроль расследование избиения подростка в Самаре
Руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник представит в центральный аппарат доклад о расследовании избиения подростка в Самаре. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По версии следствия, 1 июля 2026 года в Самаре произошла драка между подростками. Во время нее один из участников конфликта ударил другого ногой в голову. Пострадавшего госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ст. 111 УК РФ). В преступлении подозревается 17-летний местный житель.