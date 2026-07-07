Футбольная «Сибирь» усилилась воспитанником академии «Краснодара»

Защитник Иван Чуриков стал первым игроком, которого взяла «Сибирь» в летнее межсезонье. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского футбольного клуба, выступающего во Второй лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, новичок является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Он был капитаном молодежной команды кубанского клуба, которая стала чемпионом в сезоне 2022/2023.

«Предыдущие два сезона защитник выступал в Первой лиге за саратовский “Сокол”: 63 матча и два забитых мяча»,— говорится также в сообщении.

«Сибирь» выступает в группе «Золото» Второй лиги. Сезон 2026/2027 команда начнет 19 июля в гостях матчем против «Динамо-Владивосток».

Валерий Лавский