Футбольная «Сибирь» усилилась воспитанником академии «Краснодара»
Защитник Иван Чуриков стал первым игроком, которого взяла «Сибирь» в летнее межсезонье. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского футбольного клуба, выступающего во Второй лиге.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, новичок является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Он был капитаном молодежной команды кубанского клуба, которая стала чемпионом в сезоне 2022/2023.
«Предыдущие два сезона защитник выступал в Первой лиге за саратовский “Сокол”: 63 матча и два забитых мяча»,— говорится также в сообщении.
«Сибирь» выступает в группе «Золото» Второй лиги. Сезон 2026/2027 команда начнет 19 июля в гостях матчем против «Динамо-Владивосток».