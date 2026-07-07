Администрацию Первоуральска обязали создать снегоприемный пункт

Суд удовлетворил иск Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры и обязал администрацию Первоуральска организовать снегоприемный пункт, сообщили в прократуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокурорской проверкой неоднократно было установлено, что снег с дорог города после уборки массово складировался в водоохранной зоне реки Чусовой на необорудованной площадке, что является нарушением природоохранного законодательства, при этом пункт приема снега в Первоуральске отсутствует.

Прокурор подал иск о возложении обязанности оборудовать снегоприемный пункт. Первоуральский городской суд удовлетворил требования в полном объеме и обязал муниципальные власти устранить нарушение. Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.

Ирина Пичурина