В Волгограде будут судить лже-газовиков, 6 лет терроризировавших пенсионеров

Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело в отношении преступной группы, обманувшей 121 пенсионера на 10 млн руб. 17 обвиняемым инкриминируют 127 эпизодов по статьям о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), краже (ст. 158 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде будут судить ОПС, терроризировавшее пенсионеров 6 лет

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгограде будут судить ОПС, терроризировавшее пенсионеров 6 лет

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По оперативным данным, в 2018 году 35-летняя волгоградка создала преступное сообщество с филиалом в Краснодаре. Вместе со своим 36-летним приятелем женщина придумала план, как обогатиться за счет пожилых людей. В ОПС вошло 17 человек в возрасте от 25 до 50 лет.

Обвиняемые подыскивали социально незащищенных и юридически неграмотных пенсионеров от 60 до 100 лет и приходили к ним под видом сотрудников коммунальных и ресурсоснабжающих организаций в соответствующей одежде и с липовыми удостоверениями. Фигуранты убеждали пожилых людей купить дорогое оборудование в сфере газо- и пожаробезопасности, которое на самом деле им было не нужно. Когда пенсионеры отказывались, обвиняемые оказывали на них давление и запугивали отключением газа и света, а также штрафами.

«К одному и тому же гражданину злоумышленники приходили по нескольку раз, вменяя в обязанность приобретать и за отдельную плату устанавливать то газовый сигнализатор, то комплект пожаротушения, то датчик разбития окна и другие», — сообщили в полиции. Иногда, помогая оплатить пенсионерам оборудование, фигуранты списывали с банковской карты десятикратные суммы. С 2018-го по 2024 год члены ОПС обманули пенсионеров Волгограда, Волжского и Краснодара.

Шестеро фигурантов признали вину, двое — лишь частично, девять в содеянном не сознались. Во время расследования правоохранители допросили больше 150 человек, назначили 82 экспертизы, провели 26 обысков. Объем уголовного дела составил 95 томов.

Марина Окорокова