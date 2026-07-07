В Самаре IT-специалиста поймали на распространении порнографии

Полиция задержала в Самаре 45-летнего местного жителя, занимающегося распространением порнографии через интернет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во время обыска по месту жительства подозреваемого, который работает ИT-специалистом в частной компании, были изъяты сотовый телефон и SIM-карта. Устройства содержали фотографии и видеозаписи запрещенного содержания.

Следствие установило, что мужчина создал фейковую страницу в социальной сети и использовал ее для общения с подписчиками. Всего зафиксировано три факта распространения материалов порнографического характера. Компьютерная экспертиза подтвердила наличие на изъятых устройствах файлов, относящихся к запрещенной категории контента.

Георгий Портнов