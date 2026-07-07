В Татарстане утонул солист оркестра Виктор Севастьянов

На Волге в Зеленодольском районе Татарстана спасатели обнаружили тело мужчины, которого во время катания на сапборде сбила девушка на гидроцикле. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, 6 июля около 15:30 в районе поселка Октябрьский, вблизи СНТ «Щурячье», 22-летняя местная жительница наехала на трех человек, находившихся на сапбордах. В результате происшествия люди оказались в воде, а 35-летний мужчина утонул.

По сообщению Telegram-канала «База», погибшим оказался Виктор Севастьянов, который ранее выступал в составе Государственного оркестра народных инструментов Татарстана.

Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном.