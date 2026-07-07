«Уральские авиалинии» построят новый ангар в Кольцово и закупят самолеты МС-21

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подписала с аэропортом Кольцово в Екатеринбурге меморандум о строительстве нового ангара для российских самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта. Документ подписали гендиректор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский и гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов на выставке «Иннопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Юрий Ломакин / пресс-служба аэропорта Кольцово

Общая площадь нового ангара в Кольцово составит около 15 тыс. кв. м, из которых 8 тыс. кв. м займет основной ангар, а 6 тыс. кв. м — складские помещения для хранения запчастей и оборудования. На его территории будут обслуживать отечественные самолеты. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, строительство начнется в ближайшее время. «Это по сути подготовка к началу эксплуатации российского пассажирского самолета МС-21. Реализация проекта позволит поддерживать летную годность флота и гарантировать безопасность полетов. Стоимость проекта — около 4 млрд руб., ввод в эксплуатацию планируется в 2032-2033 годах»,— рассказал он.

Как сообщил Кирилл Скуратов, новый объект будет полностью оснащен необходимой инфраструктурой для обслуживания отечественной техники, включая оборудование для ремонта шасси и авионики. Он также сообщил «Сигнал Урал», что авиакомпания планирует закупить 10 узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21, а дальше будет «смотреть на предлагаемые производителем модификации». Отказываться от европейских самолетов Airbus «Уральские авиалинии» не собираются — сейчас они составляют основу авиапарка компании, перевозчик намерен полностью выработать их летный ресурс.

На «Иннопроме» «Уральские авиалинии» стали одним из ключевых участников мероприятия и представили собственный стенд. Центральный элемент экспозиции — комплект оборудования для ремонта и обслуживания стоек шасси лайнеров семейства Airbus A320. Это собственная разработка производственного подразделения Uralairlines Technics.

Ирина Пичурина