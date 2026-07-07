В Башкирии на четверть увеличили погрузку нефтепродуктов

В июне на железнодорожные станции Башкирии погружено 1,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов. За год объем погрузки увеличился на 23,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Нынешние показатели перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом сравнимы с результатами двухлетней давности: в июне 2024 года объемы составили те же 1,1 млн тонн. В 2023 году результат был выше на 1,7%.

Всего в прошлом месяце, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, на станциях в Башкирии погружено более 2 млн тонн различных грузов: это на 13% больше результатов июня 2025 года.

За шесть месяцев объемы железнодорожных перевозок достигли 11,8 млн тонн, что на 4% выше, чем за первое полугодие 2025 года. Такие же результаты фиксировались по итогам января — июня 2024 года.

Идэль Гумеров