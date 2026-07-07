В Прикамье число пациентов, эвакуируемых санавиацией на ИВЛ, увеличилось вдвое

Экстренная консультативная скорая медицинская помощь (санавиация) Пермской краевой клинической больницы приняла за первые шесть месяцев года около 1 тыс. вызовов, эвакуировав из территорий края более 650 пациентов, 229 из них были прооперированы на месте. За это время медпомощь была оказана 269 пациентам, включая девять детей. Годом ранее было выполнено 96 вылетов и 189 человек соответственно. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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По словам заведующего отделением санавиации ПККБ Алексея Степанова, продолжает расти число пациентов с острым инфарктом миокарда: если в прошлом полугодии таких пациентов было 367, то в этом году уже 438. Выросло количество случаев с ожогами, травмами, нейрохирургической патологией. Также почти в два раза увеличилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется респираторная поддержка с помощью ИВЛ.

Самым интенсивным полетным месяцем за первое полугодие стал май — санитарный Ми-8 провел в небе 100 часов. За это время бригады вылетали в районы края 30 раз, эвакуировав почти 80 пациентов.

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