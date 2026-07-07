В Кирове суд взыскал 75 тыс. руб. компенсации морального вреда с собственника животного в пользу девочки, пострадавшей от укуса собаки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове суд взыскал 75 тысяч рублей в пользу девочки, укушенной собакой

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ В Кирове суд взыскал 75 тысяч рублей в пользу девочки, укушенной собакой

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, инцидент произошел в июле прошлого года. Американский стаффордширский терьер, оставшийся без надлежащего контроля со стороны владельца, укусил ребенка за ногу. Девочка проходила лечение и вакцинацию.

Владелец собаки избежал административной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения. Несмотря на это, суд удовлетворил иск прокуратуры.

Анна Кайдалова