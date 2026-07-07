Промышленность Башкирии сократила отставание в объемах отгрузки

С января по май промышленность Башкирии отгрузила продукции примерно на 1,07 трлн руб., говорится в отчете Башстата. Показатели этого года отстают от прошлогодних значений на 3,4%. Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам апреля отставание составляло 7,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выручка обрабатывающей промышленности — основного сектора экономики Башкирии — за первые пять месяцев составила около 788 млрд руб., что на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время отгрузка в крупнейшем секторе — производстве кокса и нефтепродуктов — выросла на 10,1%, до 321,3 млрд руб. На треть — до 32 млрд руб. — увеличилась отгрузка в фармацевтике.

Показатели химической промышленности сократились на 11,9%, до 119,1 млрд руб. На 26,8% сократилась отгрузка стройматериалов: она в денежном выражении составила всего около 28,5 млрд руб. Выручка в производстве прочих транспортных средств (группировка помимо прочего включает судостроение, железнодорожный подвижной состав, военную технику) уменьшилась на 27% (до 34,4 млрд руб.), а в машиностроении — на 22% (до 27,8 млрд руб.).

В добыче полезных ископаемых отгрузка уменьшилась на 13,1%, до 156,4 млрд руб. Например, предприятия в сфере добычи нефти и газа сократили выручку на 20%, до 78,9 млрд руб. Услуги в области добычи полезных ископаемых принесли 51,6 млрд руб. — на 6,7% меньше прошлогодних значений.

Отгрузка в коммунальной сфере выросла на 3,5% (до 13,1 млрд руб.), в энергетике — на 13,6% (до 107,7 млрд руб.).

Как сообщал «Ъ-Уфа», объемы промышленности в физическом выражении выросли на 5,6% по сравнению с прошлогодними показателями.

Идэль Гумеров