Добыча полезных ископаемых в Прикамье за год сократилась на 6,6%

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе — мае 2026 года составил 93,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат в ежегодном докладе регионального социально-экономического положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых в денежном выражении достиг 280,6 млрд руб. Это на 3,8% больше, чем год назад. Показатели мая увеличились за тот же период на 35,3%. Основной прирост достигнут в направлении добычи нефти и природного газа. Так, за период с января по май 2026 года добыто на 3,3% больше горючего природного газа, чем в 2025-м. Фактический объем добычи нефти и газа не раскрывается с 2023 года.