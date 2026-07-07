Погрузка на железной дороге в Прикамье выросла на 2,3%

В июне 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 3,5 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД. Так, в период с января по июнь погрузка в регионе составила 20,9 млн тонн. В том числе увеличились погрузки химических и минеральных удобрений — 10,1 млн тонн (+4,7% год к году), нефти и нефтепродуктов — 3,8 млн тонн (+4,6%), строительных грузов — 1,9 млн тонн (+4,9%), цемента — 549,1 тыс. тонн (+34,5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Вместе с этим снизился объем погрузок промышленного сырья и формовочных материалов — 1,9 млн тонн (-8,5%), химикатов и соды — 1,2 млн тонн (-17,4%), кокса — 601,6 тыс. тонн (-22,8%), лесных грузов — 239,1 тыс. тонн (-34%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе — июне 2026 года погружено 58,4 млн тонн, в июне — 9,8 млн тонн.