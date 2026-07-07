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В 2025 году на перекрестках Башкирии погибли 62 человека

В прошлом году на перекрестках Башкирии зафиксировали 748 дорожных аварий, в которых погибли 62 человека и были ранены 949 человек. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов на пресс-конференции, посвященной старту всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, больше всего транспортных происшествий приходится на нерегулируемые перекрестки — 411 аварий.

Майя Иванова