В Татарстане врачам дефицитных специальностей будут выплачивать по 1 млн рублей
В Татарстане утвердили порядок предоставления единовременной выплаты врачам дефицитных специальностей, ее размер составит 1,15 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане врачам дефицитных специальностей будут выплачивать по 1 млн рублей
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Мера поддержки распространяется на врачей из других регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, которые в этом году трудоустроятся в медицинские организации.
Одним из условий является работа по специальности, где укомплектованность штата составляет менее 80%. Получатель выплаты обязан отработать в медучреждении не менее трех лет.
Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджета Татарстана.