В Татарстане утвердили порядок предоставления единовременной выплаты врачам дефицитных специальностей, ее размер составит 1,15 млн руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане врачам дефицитных специальностей будут выплачивать по 1 млн рублей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Татарстане врачам дефицитных специальностей будут выплачивать по 1 млн рублей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Мера поддержки распространяется на врачей из других регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья, которые в этом году трудоустроятся в медицинские организации.

Одним из условий является работа по специальности, где укомплектованность штата составляет менее 80%. Получатель выплаты обязан отработать в медучреждении не менее трех лет.

Финансирование программы будет осуществляться за счет бюджета Татарстана.

Анна Кайдалова