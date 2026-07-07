В Башкирии штормовым ветром сорвало крышу нефтяного колледжа

Октябрьский нефтяной колледж имени Степана Кувыкина пострадал из-за штормового ветра, сообщил в соцсетях вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. По его словам, повреждена кровля одного из учебных корпусов. Кроме того, подтопило помещения здания.

Судя по кадрам, которые вице-премьер опубликовал в соцсетях, ветер сорвал профнастиловую кровлю двухэтажного здания вместе с обрешеткой.

Жертв и раненых нет, так как из-за каникул студентов и преподавателей в колледже не было.

Восстановить здание господин Кильсенбаев пообещал к 1 сентября.

Идэль Гумеров