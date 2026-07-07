В Оренбургской области назначили нового замначальника УМВД

Полковника Дениса Печенкина назначили на должность заместителя начальника УМВД России по Оренбургской области — начальника полиции. Такая информация появилась накануне, 6 июля, на официальном сайте ведомства.

Печенкин большую часть службы проработал в уголовном розыске, пройдя путь от оперуполномоченного до руководящих должностей в подразделениях уголовного розыска. В 2010 году по указу губернатора Юрия Берга правоохранитель попал в число лучших сотрудников ОВД — на тот момент он являлся замначальника управления уголовного розыска УВД по Оренбургской области.

Прежний руководитель — полковник Руслан Магомедов — покинул пост в конце 2025 года в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. В настоящее время он занимает должность первого заместителя главы Оренбурга в администрации города.