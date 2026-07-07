«Сима-ленд» привлечет 3 млрд рублей для новых инвестиционных проектов

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» банк ВТБ и группа компаний «Сима-ленд» подписали соглашение о расширении сотрудничества в области финансирования инвестиционных проектов и поддержки операционной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Обоскалов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Константин Обоскалов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Документ, который подписали старший вице-президент Алексей Кушнир от банка и генеральный директор Константин Обоскалов от группы, предусматривает разработку новых производств из полимерных материалов и увеличение объемов кредитования. В третьем квартале 2026 года компания планирует привлечь еще 3 млрд руб. к ранее выделенным 2 млрд руб.

Алексей Кушнир отметил, что финансирование таких проектов вносит вклад в развитие российской экономики и создание новых точек роста. Он подчеркнул важность поддержки лидеров рынка, которые инвестируют ресурсы в расширение производства и внедрение технологий для долгосрочного эффекта в промышленности и торговле.

ГК «Сима-ленд» является одним из лидеров российского рынка оптовой и розничной торговли с ассортиментом свыше 1 млн наименований товаров.

Константин Обоскалов заявил, что успех на потребительском рынке зависит от способности создавать собственные продукты и управлять цепями поставок. Он добавил, что сотрудничество с банком позволяет уверенно реализовывать инвестиционную программу и расширять ассортимент продукции.