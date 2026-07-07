На трассах Челябинской и Курганской областей ограничили движение фур из-за жары

На федеральных трассах Челябинской и Курганской областей 7 июля введено временное ограничение для тяжеловесного транспорта. Мера действует с 08:00 до 20:00 по местному времени, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничения введены из-за аномально высокой температуры воздуха (выше +32°C) для обеспечения сохранности дорожного полотна. Под запрет попал транспорт, масса которого превышает допустимые нормы: для одиночных автомобилей — от 18 до 35 т, для автопоездов — от 28 до 44 т в зависимости от количества осей.

Евгений Рыженьков