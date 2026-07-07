Самарская область вошла в лидеры по объему продаж документарных продуктов ВТБ

ВТБ зафиксировал рост выдачи электронных гарантий для малого и среднего бизнеса на 76% с начала 2026 года, что связано с увеличением закупок государственных компаний. Об этом сообщил член правления банка Руслан Еременко в ходе выставки «Иннопром-2026».

Число клиентов, использующих банковские гарантии, выросло на 31%, а общее количество выданных гарантий — на 25%. Основным драйвером стала цифровизация: доля электронных документов достигла 60% от общего объема против 45% годом ранее. Для малого бизнеса этот показатель превысил 80%.

Портфель банковских гарантий ВТБ в сегменте МСП составил более 900 млрд рублей, увеличившись на 15%. Количество действующих документов выросло аналогично, а объем электронных гарантий — на 53%. По данным Минфина России, договоры госкомпаний с субъектами малого и среднего предпринимательства в первом квартале увеличились более чем в три раза..

Лидерами по объему продаж документарных продуктов за пять месяцев 2026 года стали Краснодарский край (13 млрд рублей), Республика Татарстан (12 млрд рублей), Самарская область, Красноярский край и Челябинская область с показателями от 8 до 9 млрд рублей.

Евгений Чернов