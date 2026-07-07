В Курганской области ожидается аномальная жара до +37 градусов

В Курганской области с 8 по 12 июля прогнозируется повышение температуры воздуха до +37°C. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба областного МЧС.

На период действия режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность и порубочные остатки, а также использовать открытый огонь (в том числе для приготовления пищи). В МЧС напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. При обнаружении возгораний жителей просят немедленно сообщать по телефонам 101 или 112.

Евгений Рыженьков