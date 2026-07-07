Жительница Октябрьского перевела 600 тыс. рублей мнимому военному из Сирии

В отделе МВД России «Октябрьский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 60-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Женщина рассказала полицейским, что познакомилась в социальной сети с мужчиной, который представился военным, служащим в Сирии. В ходе переписки он попросил ее принять посылку, так как у него самого не было родных и близких людей. Для ее отправки новый знакомый попросил 150 тыс. руб. Женщина оформила кредит и отправила деньги по указанному номеру телефона. Через некоторое время друг по переписке сообщил, что посылку задержали на таможне, и, чтобы ее пропустили, необходимо заплатить крупную сумму. Жительница Прикамья вновь оформила кредит и перевела деньги на указанные счета.

Не получив посылку и потеряв общение с «военным», потерпевшая поняла, что ее обманули. Ущерб составил 600 тыс. руб.