ФНС предъявила «Новокузнецкому хладокомбинату» претензии на 191 млн рублей

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области обратилась в арбитражный суд Кемеровской области с требованием включить задолженность производителя мороженого — Новокузнецкого хладокомбината (бренды «Маруся» и «Снежный городок») в реестр требований кредиторов. Общая сумма претензий составляет 191,1 млн руб., из которых 35,9 млн руб. заявлены ко второй очереди выплат, а оставшиеся 155,2 млн руб. — к третьей очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» признано банкротом в апреле 2026 года по заявлению ООО «Регент» (стало кредитором в результате правопреемства требований к должнику барнаульского ООО «Компания "Сибтара"») из-за долга в размере 2,1 млн руб. Конкурсное производство введено сроком на шесть месяцев — до 20 октября 2026 года. Конкурсным управляющим назначен Семен Потлов. Согласно материалам дела, общая задолженность хладокомбината перед кредиторами превышает 1 млрд руб.

АО «Новокузнецкий хладокомбинат» зарегистрировано в 1994 году на базе советского предприятия и сейчас входит в кузбасский холдинг «НК-Групп». Собственником последнего выступает местный предприниматель Андрей Бачурин. По данным СПАРК, в 2024 году выручка Новокузнецкого хладокомбината снизилась на 9,89%, до 1,62 млрд руб., а убыток составил 5,1 млн руб. Совокупный долг компании на конец прошлого года достиг 1,28 млрд руб., увеличившись на 7,48%. «НК-Групп» — крупный сибирский производитель мороженого, в периметр которого, помимо Новокузнецкого хладокомбината, входит Кемеровский хладокомбинат. Их совокупная мощность — более 10 тыс. тонн в год.

Лолита Белова