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В Глазове с вечера 6 июля начали устранять последствия урагана

Три бригады Глазова начали восстанавливать улицы и здания и убирать поваленные деревья после урагана вечером 6 июля. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов во «ВКонтакте».

Фото: Сергей Коновалов, vk

Фото: Сергей Коновалов, vk

«Повреждения линий освещения на большинстве объектов устранены. Все социальные объекты — с электроснабжением»,— написал он. Обследование улиц города продолжается.

Вечером 6 июля по Удмуртии прошелся ураган, после которого, в частности, в Глазове местами на улицах и в жилых домах отключилось электричество.