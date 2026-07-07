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«Планета Здоровья» признана аптечной сетью года

26 июня 2026 года в Санкт-Петербурге были подведены итоги XII премии «Зеленый Крест». Это ведущая аптечная премия России, получившая признание и заслужившая доверие как со стороны фармацевтического сообщества, так и со стороны покупателей.

Более 1500 экспертов – руководителей и ведущих менеджеров аптечных сетей, фармкомпаний, дистрибьюторов, аналитических компаний-выбрали «Планету Здоровья» победителем в номинации «Аптечная сеть года».

Победа в ключевой номинации стала признанием высокого уровня работы команды «Планеты Здоровья», отличного аптечного сервиса и доверия профессионального сообщества.

ООО "Планета Здоровья"

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