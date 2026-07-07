В Челябинской области определили подрядчиков для ремонта дорог за 2 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области заключило контракты на содержание региональных и межмуниципальных автодорог в 2026–2028 годах. Победителями двух аукционов общей стоимостью более 1,9 млрд руб. стали ООО «Стройтех» и ООО «Урал-Сервис-Групп», следует из данных портала госзакупок.

Первый контракт касается обслуживания 827 км автодорог в Карабашском и Кыштымском городских округах, а также в Каслинском муниципальном районе (IV зона). Победителем торгов признано ООО «Стройтех». При начальной (максимальной) цене 1,02 млрд руб. компания предложила выполнить работы за 957,4 млн руб. (снижение составило около 7%). На этот лот претендовали четыре участника.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройтех» зарегистрировано в октябре 2015 года в Челябинске, специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором и бенефициаром выступает Евгений Луганский. Выручка компании по итогам 2025 года составила 4,38 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Второй договор предусматривает содержание 643 км трасс на территории Челябинска, Аргаяшского и Сосновского районов (III зона). Подрядчиком выбрано ООО «Урал-Сервис-Групп». В ходе торгов компания незначительно снизила начальную стоимость контракта — с 950 млн руб. до 945,3 млн руб. На участие в закупке поступило три заявки. Оба госконтракта подписаны заказчиком 6 июля.

ООО «Урал-Сервис-Групп» зарегистрировано в сентябре 2006 года в Челябинске для деятельности по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Должность директора занимает Алексей Струговец, головной компанией выступает АО «Ойкумена». Выручка предприятия за 2025 год составила 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 99,4 млн руб.

Согласно техническому заданию, в обязанности подрядчиков войдут ямочный ремонт и восстановление асфальтового покрытия, проведение противопаводковых мероприятий, уборка проезжей части от мусора, покос травы, а также очистка дорожных знаков и остановочных комплексов. Срок исполнения контрактов — с июля 2026 года до сентября 2028 года.

Евгений Рыженьков